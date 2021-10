Sociale: Acli, il 25 ottobre spettacolo "Una Roma da amare" in VII ottobrata solidale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condurrà la serata l’autrice Concita De Simone, affiancata da Paolo Mellucci, responsabile Area Cultura delle Acli di Roma e direttore artistico della serata. Interverrà Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia. Sono previste le performance artistiche di Fabrizio Giannini, che porterà in scena un omaggio a Roma in parole e musica, Stefania Vero, che canterà “Roma non fa la stupida stasera” e Edoardo Vianello, che proporrà un medley dei suoi successi. Nel corso dell'evento verrà inoltre consegnato il "Telaio Solidale", un riconoscimento per quanti hanno contribuito con le Acli di Roma a tessere la rete sociale nella città in particolare durante la pandemia che da sanitaria è diventata economica e sociale. I riconoscimenti andranno ad Acea spa, Ass. Corviale Domani, Ass. Lodovico Pavoni, Carabinieri Stazione San Pietro, Fiorucci, Istituto Cine Tv Rossellini, McDonald's Italia, Natura Sì, Parrocchia Santa Maria in Campitelli, Ristorante Angelo Falcone, Sportello Lavoro di Albano, Vivi Bistrot. Ingresso allo spettacolo è libero ma su prenotazione (info@acliroma.it – 06 57087028) fino ad esaurimento posti. Sarà obbligatorio presentare il green pass e assistere alla serata muniti di mascherina. (segue) (Rer)