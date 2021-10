Sociale: Acli, il 25 ottobre spettacolo "Una Roma da amare" in VII ottobrata solidale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Ottobrata Solidale – dichiara in una nota Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – è un racconto lungo un mese, quello delle tante sfumature della solidarietà presenti a Roma, portato avanti da chi lavoro ogni giorno con impegno e dedizione, amando sempre di più la sua città. Ora più che mai sentiamo di fare qualcosa per la nostra città, siamo alla soglia di un momento di ripartenza da una parte grazie al vaccino che rappresenta un vero e proprio passaporto per la libertà, ma anche per l'elezione del nuovo sindaco che auspichiamo possa al più presto mettere mani ai bisogni dei cittadini. Questo evento finale, quindi, vuole essere un momento di gioia, ma anche un momento per riflettere insieme sul perché è importante che ognuno di noi ami Roma, una città che deve ritrovare quella linfa vitale che possa renderla una Capitale all’altezza di quelle europee e che deve ritrovare la sua anima e la sua storica missione di accoglienza, rilanciando un nuovo modello sociale e politico incentrato sul lavoro di rete perché nessuno si salva da solo. Il lavoro di rete, infatti, è uno strumento prezioso, capace di ricomporre le fratture esistenti nella comunità, una via privilegiata per valorizzare le eccellenze e minimizzare le sovrapposizioni. Per farlo, è necessario ripartire dagli ultimi e dalle periferie, dai giovani e dalle loro speranze per il lavoro dignitoso, dagli anziani custodi della memoria, dagli immigrati da accogliere, dalle famiglie generative di futuro. Insomma, 'Roma da amare' per riscoprine la bellezza, esaltarne le risorse e per tornare a sentirci tutti parte della stessa comunità, rispettandola e promuovendola". (Rer)