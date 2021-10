Repubblica Ceca: migliorano le condizioni di salute del presidente Zeman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni di salute del presidente ceco, Milos Zeman, sono lievemente migliorate. Lo ha reso noto l’Ospedale militare centrale di Praga, dove è ricoverato ormai da quasi due settimane. L’ospedale ha dichiarato che il miglioramento è avvenuto negli ultimi due giorni e il bollettino è stato pubblicato con il consenso del capo dello Stato. Lunedì scorso il presidente del Senato, Milos Vystrcil, ha comunicato che Zeman non è in grado di svolgere le sue funzioni e per questo motivo l’aula ha dato il via alla procedura di attivazione dell’articolo 66 della costituzione, allo scopo di dichiarare l’impedimento del presidente e trasferire i suoi poteri. (Vap)