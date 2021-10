Spagna: ministra Diaz ribadisce impegno per deroga riforma lavoro "nonostante resistenze" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sue parole giungono in un momento di tensione all'interno del governo di coalizione proprio a causa della riforma del lavoro. Unidas Podemos, partner di minoranza dell'esecutivo guidato da Pedro Sanchez, ha chiesto la convocazione di una riunione urgente al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) dopo aver criticato l'interferenza della vicepresidente del governo e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, nelle competenze di Diaz. Il premier, Pedro Sanchez, ha ribattuto che non c'è alcuna "ingerenza" da parte di Calvino nel negoziato sulla riforma del lavoro poiché è una questione che riguarda "tutto l'esecutivo". Nel corso del suo intervento, Diaz ha fatto un bilancio del lavoro svolto alla guida del ministero ricordando alcune misure particolarmente importanti come la cassa integrazione straordinaria (Erte) per proteggere lavoratori ed imprese dalla crisi provocata dal Covid-19, l'aumento del salario minimo (Smi), la diminuzioni delle dati sulla disoccupazione e gli aumenti degli iscritti alla Previdenza Sociale. Diaz ha anche annunciato l'attivazione di un "piano d'urto" contro gli incidenti sul lavoro, che ha definito come uno strumento per frenare la piaga degli incidenti mortali. (Spm)