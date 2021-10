Vaticano: Papa, superare gli egoismi personali e nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come cristiani siamo chiamati a un amore senza frontiere e senza limiti, segno e testimonianza che si può andare oltre i muri degli egoismi e degli interessi personali e nazionali". Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in Udienza i partecipanti al Convegno Internazionale della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, svoltosi in Vaticano dal 21 al 22 ottobre 2021, sul tema "Solidarietà, cooperazione e responsabilità: gli antidoti per combattere le ingiustizie, le disuguaglianze e le esclusioni". Per il Pontefice, "possiamo essere fratelli tutti, e dunque possiamo e dobbiamo pensare e operare come fratelli di tutti. Può sembrare un’utopia irrealizzabile - ha osservato il Papa - preferiamo invece credere che sia un sogno possibile, perché è lo stesso sogno del Dio uno e trino". Papa Francesco ha, infine, sottolineato come gli obiettivi per un mondo migliore siano realizzabile seguendo la fede: "È dunque un grande compito quello della costruzione di un mondo più solidale, giusto ed equo. Per un credente non è qualcosa di pratico staccato dalla dottrina, ma è dare corpo alla fede, a lode di Dio, amante dell’uomo, amante della vita". (Civ)