Lazio: Zingaretti, investiamo ulteriori 2,75 milioni per ricerca tecnologie per beni culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati a 36 i progetti di ricerca sullo sviluppo sperimentale di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio finanziati dalla Regione Lazio. È stato infatti pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (Burl) uno scorrimento di graduatoria che permette, grazie allo stanziamento di ulteriori 2,75 milioni di euro, di far passare da 13 a 36 il numero dei progetti di ricerca finanziati nel quadro del Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico delle Attività Culturali (Dtc). "Investiamo altri 2,75 milioni di euro per sostenere la ricerca finalizzata a valorizzare il nostro enorme e preziosissimo patrimonio culturale – ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - questo perché crediamo molto nell'attività del Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico delle Attività Culturali del Lazio, che promuove l'innovazione tecnologica in questo settore e che è la più grande azione a livello europeo in questo ambito". (segue) (Com)