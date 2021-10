Lazio: Zingaretti, investiamo ulteriori 2,75 milioni per ricerca tecnologie per beni culturali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raddoppiamo lo stanziamento previsto inizialmente e con gli attuali 5,4 milioni di euro arriviamo a finanziare 36 progetti di ricerca nell'ambito del Centro di Eccellenza del Dtc – ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli – un segno concreto della nostra determinazione a promuovere in ogni campo il trasferimento tecnologico, un elemento fondamentale del nuovo modello di sviluppo che abbiamo in mente, e a valorizzare la partnership tra le organizzazioni di ricerca e le imprese". I Progetti, della durata di 18 mesi, possono contare su un contributo massimo di 200.000 euro, prevedono la partecipazione di almeno 4 ricercatori del Centro di Eccellenza (dipendenti di almeno 2 dei partner fondatori) in collaborazione con almeno uno dei seguenti soggetti esterni: le imprese del Lazio, gli organismi di ricerca che non sono partner del Ce e i proprietari o gestori degli Istituti o Luoghi della Cultura ubicati nel Lazio. Gli ambiti tematici dei Progetti hanno riguardato, da un lato la conoscenza, diagnostica, conservazione e restauro, dall'altro la fruizione e gestione del patrimonio. (segue) (Com)