Lazio: Zingaretti, investiamo ulteriori 2,75 milioni per ricerca tecnologie per beni culturali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle attività del Centro di eccellenza del Dtc, l'aggregazione di strutture di ricerca e laboratori che costituisce il "cervello" del Dtc, hanno dato vita le 5 università statali del Lazio (Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Tuscia e Cassino), il Cnr, l'Infn e l'Enea. Il Ce-Dtc rappresenta una infrastruttura di ricerca con oltre 200 laboratori e istituti e che coinvolge oltre un migliaio di ricercatori e tecnici, che ne fanno la più grande in Europa. Nell'ambito del Centro di Eccellenza, la Regione – oltre a finanziare attività quali l'Anagrafe delle Competenze (beni culturali, competenze di ricerca, progetti, imprese), l'Osservatorio territoriale, oltre 75 Progetti per il capitale umano (master, corsi di alta formazione, corsi di apprendimento permanente da parte di associazioni imprenditoriali, training camp, contamination lab, summer school) – ha previsto azioni di sostegno a Progetti di Ricerca riguardanti lo Sviluppo Sperimentale per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali della regione Lazio e promettenti nel produrre impatti economici rilevanti per le Imprese, come quelli che adesso possono accedere al finanziamento. (Com)