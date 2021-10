India-Regno Unito: bilaterale ministri Esteri, rafforzare cooperazione Indo-Pacifica contro terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura di negoziati sul libero scambio, la creazione di un nuovo meccanismo di dialogo su temi strategici di lungo periodo e il rafforzamento della cooperazione nell'Indo Pacifico per la sfida contro il terrorismo radicale. Sono alcuni dei temi trattati a Nuova Dehli dal ministri degli Esteri del Regno Unito, Elizabeth Truss, ospite dell'omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar. I due, si legge in una nota del ministero indiano, hanno espresso l'impegno a "rafforzare la cooperazione nell'Asia occidentale e nell'Indo-Pacifico, per contrastare il terrorismo e l'estremismo radicale e affrontare le sfide emergenti nei settori cibernetico e spaziale". Quanto all'Afghanistan, "è stata discussa la necessità di un accesso pieno, sicuro e senza ostacoli all'assistenza umanitaria, nonché la necessità che il territorio afghano non venga utilizzato per minacciare o attaccare alcun paese o per ospitare o addestrare terroristi, o per pianificare o finanziare attacchi terroristici". (segue) (Inn)