Governo: Salvini, errore rifinanziare reddito cittadinanza e tagliare pensioni

- "Sono a disposizione da oggi in avanti per incontrare quando vuole, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, perché sarebbe un errore rifinanziare il reddito di cittadinanza e tagliare le pensioni. Se non vuoi chiamarla quota 100 e vuoi chiamarla con un altro nome va bene: l'importante è che dal 1 gennaio non ci siano scalini, scaloni, riavvicinamenti della Fornero". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti al termine dell'udienza a Palermo nell'ambito del procedimento relativo all'imbarcazione Open arms. (Rin)