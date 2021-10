Egitto: Covid, Usa donano 1,4 milioni di dosi di vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha ricevuto 1,4 milioni di dosi del vaccino Pfizer all'aeroporto internazionale del Cairo fornite dal governo degli Stati Uniti attraverso l'iniziativa Covax, in collaborazione con Gavi. Lo ha reso noto l'ambasciata degli Stati Uniti al Cairo su Facebook. "Accogliamo con favore l'arrivo al Cairo di ulteriori 1,4 milioni di dosi di vaccino Pfizer, portando il totale a 4,6 milioni di dosi consegnate nell'ultimo mese", si legge nel messaggio. Le dosi di Pfizer saranno rapidamente inviate alle strutture del Ministero della Salute e della Popolazione al Cairo, Port Said, Dakahlia, Beheira, Luxor e Assiut e conservate in apparecchiature di stoccaggio criogenico finanziate dall'Unicef utilizzate esclusivamente per il vaccino Pfizer. Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, aggiornati all'8 ottobre in Egitto sono state somministrate 20.154.366 dosi di vaccino, su una popolazione complessiva superiore ai 100 milioni. (Cae)