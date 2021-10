Spagna: Sordo riconfermato segretario generale della Ccoo con oltre 93 per cento preferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unai Sordo, unico candidato, è stato riconfermato segretario generale della Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo) al 12mo Congresso confederale con il 93,7 per cento delle preferenze (659 voti a favore e 44 astensioni). Sordo ha fatto un bilancio dei suoi quattro anni come segretario generale in una mandato che è stato segnato dalla pandemia del coronavirus negli ultimi due anni. Il sindacalista ha evidenziato che tra le priorità dei prossimi mesi c'è la deroga della riforma del lavoro che il governo dovrebbe presentare a Bruxelles entro la fine dell'anno. A questo proposito, Sordo si è detto "fiducioso" che potrà essere pronta nelle prossime settimane. Il segretario della Ccoo ha poi fatto riferimento alla riforma delle pensioni che dovrebbe includere il nuovo sistema contributivo per i lavoratori autonomi basato sul loro reddito reale. (Spm)