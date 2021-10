Vaticano: avvicendamento alla guida della diocesi di Cajamarca in Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Cajamarca, in Perù, presentata da monsignor José Carmelo Martinez Lazaro, e al suo posto ha nominato monsignor Isaac-C. Martinez Chuquizana, responsabile per la Formazione della delegazione Perù-Brasile dei Missionari dei santi apostoli. Lo fa sapere la Sala Stampa vaticana. Monsignor Isaac-C. Martínez Chuquizana è nato il 1 gennaio 1954 a Huarochirì, in Perú, dove ha frequentato gli studi primari e secondari, ottenendo nel 1970 la specializzazione in tecnico agrario. Nel 1975 è entrato nella Congregazione dei missionari dei santi apostoli e dal 1971 al 1976 ha seguito gli studi filosofici e teologici presso la Facoltà pontificia e civile di teologia di Lima. Il 21 agosto 1978 ha emesso i voti solenni ed il 1 maggio 1979 è stato ordinato presbitero. (Civ)