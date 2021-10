Roma: controlli in zona Casilino, arresti, multe e sequestri, locali sanzionati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'attività di controllo del territorio non è stato trascurato l'aspetto info-investigativo che, grazie all'ausilio dell'unità cinofila, ha permesso di arrestare un soggetto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti con sequestro di alcune dosi di cocaina, hashish e 2.450 euro. Le unità moto montate dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato servizi antirapina nei confronti degli esercizi pubblici quali tabaccherie, supermercati e farmacie. Durante i vari posti di controllo sono state contestate 3 infrazioni al codice della strada, 2 sequestri di autovetture per mancanza di copertura assicurativa, una confisca di veicolo risultato sottoposto a sequestro, ed il ritiro di una carta di circolazione. (segue) (Rer)