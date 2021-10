Campania: Fico, collaborazione tra istituzioni locali e nazionali per risolvere problemi litorale domizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conosco bene, da cittadino napoletano, il litorale domizio che considero uno dei casi più lampanti di contrasto tra le notevoli bellezze naturalistiche e storiche e le grandi potenzialità turistiche, da un lato, ed una condizione di forte degrado sociale e ambientale, dall’altro". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel corso del suo intervento in occasione del premio d'eccellenza "Città di Castel Volturno", prima edizione, dedicata ad Emergency e Gino Strada. "Avete voi stessi evocato i problemi principali: la presenza pervasiva della criminalità organizzata; i flussi migratori non gestiti secondo i canali legali e politiche di integrazione adeguata; il traffico di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di esseri umani; il caporalato; l’abusivismo edilizio; la presenza di molte persone in condizione di fragilità e povertà economica ed educativa. La soluzione di questi problemi - ha aggiunto la terza carica dello Stato - richiede una combinazione di politiche pubbliche, una collaborazione costante tra istituzioni locali e nazionali e il confronto e la cooperazione con attività associative come le vostre. A questo scopo sono fermamente convinto che occorra agire in tre direzioni. La prima consiste naturalmente nella prosecuzione dell’azione di prevenzione e contrasto dell’illegalità da parte delle Forze dell’ordine e della magistratura. Devono essere ristabilite pienamente in questa aree condizioni di legalità e sicurezza senza le quali non sono possibili la convivenza pacifica tra le comunità, lo sviluppo economico ed il rispetto dell’ambiente". (segue) (Rin)