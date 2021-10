Campania: Fico, collaborazione tra istituzioni locali e nazionali per risolvere problemi litorale domizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda direzione, ha proseguito Fico, "consiste nella promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio in senso sostenibile, esaltandone le potenzialità. Credo che il litorale domizio sia una delle zone che potrà trarre maggior beneficio da una transizione ecologica equilibrata. Che passa anzitutto per la bonifica e il risanamento dell’ambiente, a cominciare dal mare, dalle spiagge, dalle pinete, dalle discariche abusive. E poi per la promozione di attività sostenibili di carattere turistico, culturale e produttivo. Le risorse del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, opportunamente utilizzate, potranno certamente concorrere a questi obiettivi". (segue) (Rin)