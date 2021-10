Campania: Fico, collaborazione tra istituzioni locali e nazionali per risolvere problemi litorale domizio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea di Montecitorio ha continuato: "La terza linea di intervento deve avere come obiettivo l’inclusione sociale e l’integrazione delle categorie più fragili della popolazione, italiane e straniere. Occorre che nessun sia lasciato indietro ed abbia risorse sufficienti per una esistenza dignitosa. È necessario il miglioramento sul vostro territorio dei servizi sociali e sanitari. Posso assicurarvi che il Parlamento farà quanto di sua competenza per concorrere a questi obiettivi - ha concluso Fico -, a partire dal rafforzamento delle risorse umane e finanziarie dei Comuni e degli strumenti di intervento a loro disposizione". (Rin)