Sanità: Pizzul (Pd), in Lombardia libertà di cura solo per chi ha soldi per pagare

- Per il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Fabio Pizzul, quella proposta da Regione Lombardia sulla sanità “è una non riforma”. Lo ha detto questa mattina a margine della manifestazione in Piazza Duomo contro il progetto di legge che approderà la prossima settimana in Consiglio regionale. “Regione Lombardia in questi anni non ha garantito il diritto universale alla salute, ha violato di fatto il principio fondamentale dell'Articolo 32 della Costituzione e, con questa nuova proposta di legge, radicalizza ancora di più questo contrasto perché non garantisce a tutti i cittadini una parità di trattamento”, ha spiegato Pizzul. Un altro punto di contrasto riguarda l'attenzione ai territori e la vicinanza ai cittadini che “viene introdotta solo formalmente per prendere i soldi del Pnrr, non perché ci sia una particolare convinzione”. “Da 25 anni – ha proseguito il capogruppo dem – ci raccontano che come caposaldo della sanità lombarda c'è la libertà di scelta, una libertà solo per chi ha i soldi per pagare, non certo per i più fragili”. (Rem)