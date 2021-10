Scuola: Floridia, in campo sforzi senza precedenti per educazione alla sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione sta mettendo in atto uno sforzo senza precedenti sul fronte dell'educazione alla sostenibilità. Lo ha sottolineato oggi la sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia, intervenendo a Firenze all'evento "Edu Talks" organizzato dai Giovani per l’Unesco. "Oggi a Firenze, nel corso dell'evento 'Edu Talks' dei Giovani per l’Unesco, abbiamo approfondito e rilanciato il Piano 'RiGenerazione Scuola' davanti a una platea fatta di tanti giovani attivi e partecipi. Grazie al contributo delle scuole e delle realtà della società civile come Aigu, porteremo avanti i quattro pilastri del Piano. A breve partiranno i lavori della Green Community, la rete nazionale istituita per dare supporto all'amministrazione e alle scuole di tutto il territorio nazionale nella realizzazione del Piano stesso. Porteremo nelle scuole italiane nuovi strumenti e nuove risorse", ha affermato Floridia in una nota. "Mai come oggi il ministero dell'Istruzione sta mettendo in atto uno sforzo del genere sul fronte dell'educazione alla sostenibilità. I nostri giovani sono i veri protagonisti della transizione ecologica e culturale e questo Piano sarà per loro una vera sfida: il palcoscenico ideale per costruire un nuovo modo di vedere e di abitare il mondo", ha aggiunto.(Com)