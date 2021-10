Economia: Federagenti, agenti commercio a rischio estinzione, urgente intervento governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza sanitaria e il lockdown hanno messo in crisi il mondo del lavoro rivoluzionando totalmente funzioni e modalità e sospendendo un numero rilevante di posti di lavoro e di attività. Le chiusure diffuse e la riduzione generalizzata dell'attività delle imprese hanno messo in luce i limiti di un sistema di protezione sociale incapace di tutelare tutte le categorie. E gli interventi del governo si sono rivelati insufficienti per la categoria degli agenti di commercio, che nel periodo pandemico hanno subito una forte limitazione nell'attività e quindi una drastica diminuzione dei guadagni". E' il grido d'allarme lanciato da Luca Gaburro, segretario generale di Federagenti, durante "Economica", la due giorni promossa dall'Anpit in cui si confrontano politici, economisti e imprenditori per disegnare il futuro delle imprese. "I tanto reclamati Ristori - continua Gaburro - sono arrivati solo a pochi fortunati nonostante la forte opera di sensibilizzazione condotta dalla Federagenti nei confronti delle istituzioni. Il risultato è che negli ultimi anni hanno chiuso l'attività decine di migliaia di agenti di commercio. Le parti sociali attraverso gli accordi economici collettivi di categoria dovranno introdurre strumenti innovativi per fronteggiare la situazione post- pandemica, ma ciò non basterà. Senza interventi di sostegno da parte del governo questa categoria rischia l'estinzione anche perché minacciata dall'esplosione deregolamentata del commercio elettronico". (segue) (Com)