Economia: Federagenti, agenti commercio a rischio estinzione, urgente intervento governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è poi il nodo della previdenza Enasarco che, secondo Gaburro, "rappresenta un unicum nel panorama previdenziale del nostro Paese e che, come chiesto a gran voce dagli iscritti dell'ente, va gestita senza perdere ulteriore tempo con rinnovata efficienza e trasparenza. Questo soprattutto dopo la recentissima ordinanza del tribunale di Roma che ha confermato le nostre ragioni attribuendo nei fatti alla coalizione Fare Presto, della quale Federagenti è un esponente di spicco, la maggioranza nella governance dell'ente a seguito delle recenti elezioni. Questa due giorni - conclude Gaburro - è una ottima occasione di confronto con gli operatori economici e le istituzioni. Per quanto ci riguarda vogliamo gettare le basi per l'introduzione di interventi a favore della categoria che rappresentiamo in vista dell'emanazione dei futuri provvedimenti finanziari". (Com)