Brexit: ministro Esteri Irlanda, su protocollo Irlanda del Nord Ue non negozierà in eterno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea non negozierà in eterno con il Regno Unito in merito al protocollo nordirlandese. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Irlanda, Simon Coveney, parlando all’agenzia di stampa “Pa”. Le trattative tra Bruxelles e Londra sul protocollo potrebbero finire entro l’anno se non si faranno progressi, ha messo in guardia. A suo avviso c’è una “finestra” ben precisa entro la quale l’Ue è disponibile a trovare soluzioni ai problemi causati dall’accordo post Brexit sull’Irlanda del Nord. “Penso che l’Ue abbia mostrato appetito per un compromesso e abbia consapevolmente cercato di evitare tensioni. Non posso dire la stessa cosa per l’approccio del governo britannico”, ha dichiarato il capo della diplomazia di Dublino. Sta all’esecutivo di Boris Johnson “approfittare di quella finestra e dovremo aspettare e vedere cosa succederà nelle prossime settimane”. Il protocollo è stato adottato da Regno Unito e Ue per aggirare il rischio di una frontiera tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda. (Rel)