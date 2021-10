Lazio: Zingaretti, Regione Youth card premiata migliore carta giovani d'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un traguardo importante che dimostra come Lazio Youth Card - con i suoi oltre 2000 enti partner tra cultura, teatro, libri, musica, cinema, divertimento e sport - abbia trovato risposte intelligenti ed efficaci alla richiesta di un contesto di attività ed eventi sempre più complesso, anche a causa della pandemia che ha visto coinvolti più di tutti i giovani. "Un premio che ci spinge a fare sempre meglio per rispondere alle necessità di noi giovani: a breve partirà la programmazione autunnale di Lazio Youth Card con tante nuove opportunità per avvicinare sempre più ragazze e ragazzi al mondo della cultura, dello sport e della formazione", aggiunge Lorenzo Sciarretta, Delegato del Presidente per le Politiche Giovanili. E sono state le stesse organizzazioni membri della European Youth Card Association (Eyca) a decretare la vittoria di Lazio Youth Card come migliore carta giovane europea per la qualità dei benefit e degli sconti offerti alla propria community. Ogni anno Eyca celebra i risultati delle sue organizzazioni membre attraverso gli Eyca Excellen-ce Awards. I vincitori dell'Excellence Awards sono stati annunciati durante l'evento di chiusura della Conferenza annuale dell'Eyca. (segue) (Com)