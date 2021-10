Pensioni: Iadicicco (Anpit), liberalizzare sistema previdenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito alla riforma - e al dibattito in corso - sulle pensioni ritengo sia dirimente il tema legato all’emergenza demografica. Da anni in Italia abbiamo una popolazione che invecchia e una natalità prossima allo zero - la più bassa dell’Ue - e ciò produce un ampliamento della cittadinanza passiva che riceve la pensione, mentre quella attiva che le paga è sempre più bassa. Né un ritorno alla legge Fornero né quota 100, 102 o 104 potranno quindi risolvere il problema. Serve una riforma shock: liberalizzare il sistema previdenziale e al contempo allargando le garanzie sociali". E’ quanto ha dichiarato Federico Iadicicco, presidente nazionale di "Anpit azienda Italia" - Associazione nazionale per l'industria e il terziario, a conclusione dei lavori di "Economica", l’evento organizzato dall’Anpit presso La Lanterna Rome di Fuksas.(Com)