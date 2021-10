Regioni: ad "Economica 2021" di Anpit confronto Emiliano-Fontana-Occhiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultima giornata, stamane, per "Economica: la casa delle imprese e del lavoro, la rassegna annuale sui temi economici, politici e sociali", organizzata dall'Anpit azienda Italia, Associazione nazionale per l'industria e il terziario, nella suggestiva location "La Lanterna Rome", di Fuksas. Il dibattito - si legge in una nota - questa mattina ha riguardato le "Regioni al centro della rinascita nazionale". Il neo presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha fatto il punto sulla sanità: "E' la mia grande sfida, ho preso un impegno e me ne occuperò in prima persona. Servono esperti e persone capaci, abbiamo un debito di 2 miliardi di euro e su questo bisogna lavorare". Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha evidenziato come "in questi anni abbiamo dimostrato di saper spendere bene i fondi europei, e più risorse ci sono e più c'è bisogno di professionalità. Il Pnrr è un'opportunità, certo, ma le regioni del Sud hanno anche bisogno di non avere più tetti di spesa". A chiudere gli interventi dei presidenti regionali, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che ha spiegato che la sua "Regione e più in generale il Paese stanno attraversano un momento favorevole in termini di crescita economica. Penso all'export che in Lombardia ha raggiunto numeri storici: +9,9 per cento rispetto ai livelli pre covid, a conferma di un grande ottimismo tra imprese e consumatori". (Com)