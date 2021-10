Finanza: dal 24 al 31 ottobre Intesa Sanpaolo promuove arte del risparmio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 24 al 31 ottobre Intesa Sanpaolo con il museo del Risparmio e le banche estere del gruppo, in occasione della celebrazione della Giornata mondiale del risparmio, promuove L'arte del risparmio, percorsi di visita e attività didattiche online e in presenza per studenti e adulti, declinati con le varie sedi. E' quanto si legge in una nota di Intesa Sanpaolo. L’obiettivo è quello di promuovere la diffusione della cultura finanziaria e sensibilizzare giovani e adulti sull’importanza di acquisire le competenze di base per una corretta e consapevole gestione del denaro. Il museo del Risparmio - continua la nota - propone attività didattiche e creative alle scuole di ogni grado accanto ad attività per adulti e per famiglie. Nelle giornate di domenica 24 ottobre e di domenica 31 ottobre l’ingresso sarà gratuito per tutti. Per l’occasione, alcuni dei laboratori didattici più noti del Museo saranno proposti presso musei con cui sono attive collaborazioni tra cui il museo EXPLORA di Roma (“Quanto costano i desideri”, 24/10) e il museo della Ceramica di Mondovì (“Recuperino. Il riciclo a misura di bambino”, 31/10). (segue) (Com)