Finanza: dal 24 al 31 ottobre Intesa Sanpaolo promuove arte del risparmio (2)

- Le banche estere della Divisione international Subsidiary Banks del gruppo Intesa Sanpaolo che aderiscono all’iniziativa - prosegue la nota - sono Alexbank in Egitto, Banca Intesa Beograd in Serbia, Privredna Banka Zagreb in Croazia, CIB Bank in Ungheria, Eximbank in Moldavia, Intesa Sanpaolo Bank in Albania, Intesa Sanpaolo Bank in Romania, Intesa Sanpaolo Banka in Bosnia ed Erzegovina e Intesa Sanpaolo Bank in Slovenia. Tutte offriranno un ampio ventaglio di iniziative locali dedicate alle scuole, alle donne, ai clienti, ai dipendenti e i loro figli, approfondendo temi quali le basi della finanza e del risparmio, i rischi connessi agli acquisti online, la tutela dell’identità digitale e la gestione consapevole delle risorse, anche in termini ambientali. Le attività, offerte sia in presenza sia online, proseguiranno anche nelle prime settimane di novembre. (Com)