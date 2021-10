© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso salvo temporanei annuvolamenti sparsi, più significativi fino al mattino, sulla fascia di Alta Pianura e Prime Prealpi. In tarda serata velato o nuvoloso a partire dai settori meridionali della regione. Precipitazioni assenti, prevista potenziale pioviggine su tutto il Nordovest. Minime e massime in lieve o moderato calo. In pianura minime intorno a 7°C, massime intorno a 17°C. (Rem)