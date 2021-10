Recovery: Fedriga, se Regioni non vengono coinvolte rischiamo un flop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), "se le Regioni non vengono coinvolte rischiamo un flop e non vorremmo che questa vicenda si trasformasse in un gioco in cui colui il quale rimane con il cerino in mano, è quello che si prende le responsabilità. Noi vogliamo prenderci le nostre responsabilità, ma dobbiamo avere il tempo e le informazioni per poterlo fare". Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite di "Sabato anch'io", su Rai Radio 1. "Se le Regioni, Comuni e Province sono soggetti attuatori e protagonisti devono trovare spazi di condivisione, altrimenti non riusciamo a avere tempo per organizzarci", ha aggiunto Fedriga. (Rin)