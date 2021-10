Energia: Spagna, aumento prezzi elettricità mette a rischio piccoli fornitori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dei piccoli fornitori è duplice. Come segnalato da “El Pais”, il prezzo per megawattora, che oggi toccherà i 211,2 euro, penalizza le imprese nell’intervallo che trascorre tra l’acquisto dell’energia e la raccolta dei pagamenti dai clienti finali. Non solo, ma queste aziende sono impotenti dinanzi alle garanzie che devono presentare nel mercato giornaliero e intragiornaliero per coprire gli acquisti che compiono (la copertura deve avvenire tra sette e dodici giorni dopo l’operazione). In Spagna il numero di società che opera nel settore dell’energia è triplicato negli ultimi dieci anni. Molte delle più piccole non hanno la necessaria capacità finanziaria per resistere alla situazione attuale. (Spm)