Clima: il 26 ottobre a Rimini convegno di Confagricoltura in vista della Cop26

- Alla vigilia della 26ma Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop26), che prende il via il 31 ottobre prossimo a Glasgow, Confagricoltura farà il punto sull'argomento con un convegno nell'ambito del Salone Ecomondo a Rimini per concordare un piano d'azione coordinato a livello globale. L'incontro, intitolato "Obiettivi europei di neutralità climatica politiche e investimenti per una filiera agroalimentare competitiva e sostenibile", è organizzato da Confagricoltura, in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico di Ecomondo, Federalimentare e Enea. È quanto si legge in un comunicato di Confagricoltura. La sfida, come sottolinea l'ultimo rapporto dell'Ipcc (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) è quella di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 45 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2010 e raggiungere le emissioni nette pari a zero entro il 2050 per rispettare l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di un aumento di temperatura contenuto a 1,5 gradi, conservando e ripristinando allo stesso tempo biodiversità e riducendo al minimo l'inquinamento ed i rifiuti. (segue) (Com)