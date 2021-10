Clima: il 26 ottobre a Rimini convegno di Confagricoltura in vista della Cop26 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dell'agricoltura – ricorda Confagricoltura – probabilmente è il settore che subirà le più gravi conseguenze dai cambiamenti del clima globale (sono molti gli studi che prospettano variazioni nella produttività agricola e forestale e nella disponibilità di prodotti) se non verranno rispettati gli obiettivi e gli impegni. D'altro canto può diventare una parte essenziale della soluzione ai problemi del cambiamento climatico, sia attraverso azioni attive di riduzione delle emissioni, sia attraverso l'aumento della capacità di stoccare carbonio nei sistemi agricoli e forestali, sia attraverso l'ulteriore sviluppo delle agroenergie. Come sottolineato nel rapporto dell'Ipcc, le soluzioni basate sulla natura, come la riforestazione con alberi autoctoni, il ripristino di terreni degradati, una migliore gestione del suolo e l'agroforestazione possono contribuire in modo significativo a ridurre l'anidride carbonica in atmosfera. Tali soluzioni sono state stimate in grado di fornire tra il 35 e il 40 per cento dello sforzo di mitigazione necessario fino al 2030. (segue) (Com)