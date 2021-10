Clima: il 26 ottobre a Rimini convegno di Confagricoltura in vista della Cop26 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro convegnistico di Confagricoltura si approfondirà pure la nuova legge europea sul clima che porta l'obiettivo dell'Ue per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Ghg), entro il 2030, ad almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990. Si parlerà quindi del piano d'azione dell'Ue per raggiungere gli obiettivi del New Green Deal e sugli effetti della riduzione dell'impatto ambientale sulla filiera agroalimentare. "L'agricoltura - osserva il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - è chiamata a fornire soluzioni che siano in grado di incrementare l'adattamento delle colture agli effetti diretti del cambiamento climatico e di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Per questo occorre investire con decisione nella ricerca e nell'acquisizione di nuove conoscenze, e prevedere adeguate politiche e misure". (Com)