- “La proroga per il superbonus 110 per cento al 2023 va prevista anche per le case unifamiliari, così da non escludere i piccoli Comuni come denunciato anche dai sindaci”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando della manovra finanziaria. (Rin)