Regno Unito: governo promette 586 milioni di euro a sostegno delle famiglie

- Il governo del Regno Unito finanzierà una rete di centri per le famiglie come parte di un pacchetto di sostegno da 500 milioni di sterline (circa 586 milioni di euro). Lo ha reso noto l’emittente “Bbc”. Il piano sarà annunciato ufficialmente mercoledì. Il pacchetto include 200 milioni di sterline (234 milioni di euro) per assistere circa 300 mila famiglie alle prese con problemi che minacciano la disgregazione del nucleo familiare. 82 milioni circa (96 milioni di euro) saranno invece destinati alle autorità locali per finanziare i centri per le famiglie, mentre altri 100 milioni (117 milioni di euro) serviranno a finanziare il sostegno alla salute mentale delle coppie che stanno per diventare genitori. Altri 50 milioni (58,5 milioni di euro) verranno spesi per il sostegno all’allattamento, che includerà lezioni e supporto individuale. 50 milioni andranno poi ai programmi parentali e 10 milioni (11,7 milioni di euro) all’iniziativa Start4Life, che offre aiuto e consulenza mediante il sistema sanitario nazionale (Nhs) durante la gravidanza, il parto e la genitorialità. (Rel)