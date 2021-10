Roma: controlli a Tor Bella Monaca, due arresti per spaccio, uno per evasione e sequestri droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca in tre distinte attività, hanno arrestato due persone per droga e una terza per evasione dagli arresti domiciliari. In particolare, in via dell’Archeologia, i militari, al termine di un servizio di osservazione, hanno arrestato un 19enne romano, disoccupato e con precedenti. Il giovane si aggirava con fare sospetto nei pressi di una nota piazza di spaccio ed è stato fermato per un controllo. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di ben 31 dosi di cocaina del peso di circa 20 grammi, di 1 dose di hashish del peso di circa 2 grammi e della somma contante di 170 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre il giovane è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. (segue) (Rer)