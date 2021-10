© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le attività, i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno rinvenuto 658 involucri contenenti 350 grammi di cocaina all’interno del vano ascensore di una palazzina popolare in via dell’Archeologia. La droga, dal valore commerciale di circa 14.000 euro, è stata sequestrata. Le indagini dei militari proseguiranno per identificare i “proprietari” dello stupefacente. (Rer)