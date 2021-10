Open arms: Lega, al via processo ma gup Catania ha già smontato accuse a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia il processo Open arms, a Palermo, ma il gup di Catania ha già smontato le accuse all’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. E' quanto sostiene la Lega. Lo si legge chiaramente - sottolinea sempre la Lega - alle pagine 77, 78 e 79 della sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal gup Nunzio Sarpietro per il caso Gregoretti. Open arms, ha scritto il giudice, “rimaneva per giorni tra le acque libiche e quelle maltesi, soccorrendo in tre diverse occasioni circa 130 persone, trasportandole, come detto, a Lampedusa, e dopo aver rifiutato lo sbarco di 39 migranti nell’isola di Malta, e dopo aver rifiutato due diversi Places of safety indicati dal governo spagnolo, prima in Algeciras e poi nelle isole Baleari. In particolare, poi, i naufraghi sbarcarono, come detto, a seguito dell’emissione in via di urgenza del decreto di sequestro preventivo adottato dal procuratore della Repubblica di Agrigento”. “Nel caso della Open arms”, prosegue la sentenza, “si è pervenuti alla conclusione di ritenere Stato di primo contatto quello italiano, perché era stato richiesto a IMRCC Roma la concessione del più volte menzionato Place of safety, ed anche perché la nave aveva già raggiunto le acque territoriali italiane. In conseguenza di tale principio, perciò, i comandanti delle singole unità navali delle Ong potranno scegliere i porti dove andare, che - inevitabilmente - allo stato attuale sembrano essere solo quelli siciliani”. (segue) (Rin)