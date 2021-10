Roma: controlli a San Lorenzo, sospesa licenza a un minimarket

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi mirati per fronteggiare la movida e, allo stesso tempo, verificare il rispetto della normativa per contrastare il covid-19. Era diventato luogo di eventi atti a "minare l'ordine e la sicurezza pubblica". Questo quanto emerso dai controlli effettuati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Lorenzo, nei confronti di un esercizio di vicinato gestito da un cittadino del Bangladesh. Il 7 ottobre scorso, durante un controllo nell'esercizio commerciale, era stata contestata al titolare la violazione dei protocolli contro la diffusione del Covid-19, in particolare il divieto di assembramento all'interno dei locali, dove era stata riscontrata la sosta di più persone senza il prescritto distanziamento. Nella circostanza era stata applicata, oltre al pagamento di una sanzione pari a 400 euro, la sanzione accessoria della chiusura di 3 giorni. (segue) (Rer)