Roma: controlli a San Lorenzo, sospesa licenza a un minimarket (2)

- In precedenza invece, il 10 agosto scorso, durante alcuni controlli anti movida, i poliziotti avevano contestato allo stesso titolare del locale la vendita di bevande alcoliche senza l'apposita autorizzazione, nonché la violazione dell'ordinanza sindacale che vieta la vendita di alcolici nella fascia oraria 18:00/07:00. Nella circostanza si era proceduto ad elevare apposite sanzioni amministrative e ad applicare la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'attività per 3 giorni. Successivamente, sempre nello stesso posto, era stata riscontrata la presenza di alcuni avventori con precedenti di polizia. Acquisiti gli atti da parte del Commissariato San Lorenzo, dopo una attenta istruttoria, da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore ha emesso un provvedimento di sospensione temporanea della licenza, ai sensi dell'Art. 100 del T.U.L.P.S., prescrivendo la chiusura del locale per 10 giorni. (Rer)