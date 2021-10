Libia: ministra Esteri ad "Al Arabiya", governo proseguirà con ritiro dei mercenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di unità nazionale libico (Gun) continuerà sulla strada del ritiro dei mercenari e delle forze straniere, ma è un tema complesso che richiederà tempo. Lo ha detto la ministra degli Esteri libica, Najla el Mangoush, in un'intervista diffusa oggi dall'emittente di proprietà saudita "Al Arabiya". Tuttavia, "insistere sul fatto che tutti i mercenari se ne vadano sarà un ostacolo alle elezioni, perché l'uscita dei mercenari è un fascicolo complesso e non avverrà in un giorno", ha chiarito il capo della diplomazia di Tripoli. Se prima delle elezioni previste il 24 dicembre dovesse ritirarsi "il 20 per cento dei mercenari, sarebbe un fattore di fiducia", ha proseguito El Mangoush. A proposito del voto, la ministra ha detto: "Il governo libico ha svolto il suo ruolo per quanto riguarda le elezioni e siamo in attesa del ruolo del parlamento". Nella sua intervista, El Manqoush ha sottolineato che lo svolgimento della Conferenza sulla stabilità della Libia a Tripoli di giovedì scorso, 21 ottobre, ha confermato che il Paese si sta riprendendo. Infine, sul rapporto tra Tripoli e Washington, la ministra degli Esteri libica ha spiegato che la politica degli Stati Uniti si rende conto che la stabilità della Libia è importante per la regione, sottolineando che l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha un peso positivo a sostegno della elezioni. (Res)