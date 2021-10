Difesa: Perego (FI), congratulazioni a generale Roberto Vergori nuovo comandante Brigata Folgore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego, rivolge le sue congratulazioni "al generale Roberto Vergori, nominato comandante della Brigata Folgore che subentra al fratello Beniamino Vergori, ultimo comandante del TAAC-W e del contingente italiano in Afghanistan che ho avuto il piacere di incontrare nella mia visita ad Herat, a pochi giorni dall’annuncio della fine della missione Nato resolute support. Alla Folgore - conclude il parlamentare in una nota - il ringraziamento per lo straordinario lavoro di tutto il personale della Brigata". (Com)