Usa: vicesegretario Donfried in Svezia, Estonia e Norvegia dal 25 ottobre

- Il vice segretario dell'Ufficio per gli Affari europei ed eurasiatici, la Karen Donfried, si recherà a Stoccolma, in Svezia, dal 25 al 26 ottobre per incontrare alti funzionari del governo e discutere le relazioni bilaterali e la cooperazione su questioni regionali e globali. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Il vicesegretario Donfried si recherà quindi a Tallinn, Estonia, dal 26 al 27 ottobre per partecipare alla riunione ministeriale degli esteri di Bucarest 9 e per incontrare alti funzionari estoni per discutere le relazioni bilaterali, la sicurezza regionale e il rafforzamento dei valori e delle istituzioni democratiche. Si recherà quindi a Oslo, in Norvegia, dal 27 al 28 ottobre per incontrare i leader di alto livello del nuovo governo norvegese e discutere le relazioni forti e positive tra Stati Uniti e Norvegia, nonché una serie di questioni bilaterali e globali, tra cui la crisi climatica, la sicurezza, e non proliferazione.(Nys)