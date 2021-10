Business news: Regno Unito, piano Ford per trasformazione impianto industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda automobilistica Ford ha annunciato un piano per trasformare il suo impianto di produzione di cambi per le autovetture nel Merseyside, contea metropolitana britannica, in una unità per la produzione di auto elettriche, a partire dal 2024. Secondo quanto riferito dall'emittente "Sky News", questo salvaguarderebbe circa 500 posti di lavoro. Il piano, ha detto il presidente di Ford Europa Stuart Rowley, sarà sostenuto direttamente dal governo britannico, tramite il fondo per la trasformazione dell'automazione e "rafforza la nostra abilità di produrre il 100 per cento di veicoli elettrici in Europa entro il 2030". Insieme alla rappresentante dell'unità Ford di Halewood, Rowley ha ringraziato il governo britannico per gli investimenti fatti e l'impegno a migliorare la qualità di vita della comunità. Anche la casa automobilistica Stellantis che controlla Peugeot aveva, nel luglio di quest'anno, rivelato il suo piano di investire 100 milioni di sterline (117 milioni di euro) nella produzione elettrica, mentre la compagnia Nissan ha anch'essa confermato un'investimento di un miliardo di sterline (1,17 miliardi di euro) nella produzione di nuovi modelli elettrici nel Regno Unito. (Rel)