Business news: Germania, fatturato gastronomia e alberghi aumentato ad agosto del 5,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato dei settori della gastronomia e alberghiero della Germania è aumentato ad agosto scorso del 5,9 per cento su base mensile. Tuttavia, rispetto al febbraio del 2020,. l'ultimo mese prima dell'inizio della pandemia di Covid-19 nel Paese e dell'entrata in vigore delle restrizioni anticontagio, il dato segna una contrazione del 16,2 per cento. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, alberghi e altri fornitori di alloggi hanno registrato ad agosto scorso un incremento del fatturato del 13,2 per cento rispetto al luglio precedente. Su base annua, il risultato è un +13,4 per cento. Per la ristorazione si segnala un +1,7 per cento su base mensile e un +1,3 per cento rispetto all'agosto del 2020. Da febbraio dello scorso anno, si registra invece un declino del 19 per cento. (Geb)