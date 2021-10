Business news: Repubblica Ceca, prezzi produzione industriale in crescita del 9,9 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi alla produzione industriale in Repubblica Ceca sono cresciuti a settembre del 9,9 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). Si tratta del maggiore aumento dal marzo del 1993. Ad agosto di quest’anno la crescita dei prezzi alla produzione industriale era stata del 9,3 per cento. L’aumento coinvolge anche il settore agricolo (+8,4 per cento anno su anno) e quello delle costruzioni (+6,8 per cento). (Vap)