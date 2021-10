Business news: Gazprom, negli ultimi nove mesi e mezzo produzione gas cresciuta del 16,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi nove mesi e mezzo Gazprom ha aumentato la produzione di gas del 16,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sino a 399,4 miliardi di metri cubi. È quanto si legge sul canale Telegram dell'azienda. "Per nove mesi e mezzo del 2021, Gazprom, secondo i dati preliminari, ha prodotto 399,4 miliardi di metri cubi di gas. Si tratta del 16,6 per cento (56,7 miliardi di metri cubi) in più rispetto allo scorso anno", si legge nel comunicato. Durante il periodo di riferimento, le forniture dal sistema di trasporto del gas al mercato interno sono aumentate del 16,6 per cento, ovvero di 26,1 miliardi di metri cubi, riferisce Gazprom. (Rum)