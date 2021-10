Business news: Spagna, per Banca centrale crisi causata da pandemia lungi dall'essere finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il governatore della Banca di Spagna, Pablo Hernandez de Cos, la crisi causata dalla pandemia del coronavirus è "lungi dall'essere finita". De Cos ha quindi sottolineando l'importanza delle misure di sostegno monetario e fiscale attuate dai governi e dalle autorità di vigilanza che hanno limitato un ulteriore aggravamento della crisi per il settore. Secondo de Cos, il sistema bancario globale ha affrontato la crisi Covid-19 in modo "più resistente" rispetto a quella finanziaria del 2008 con livelli di capitale e liquidità "più forti" sostenuti dalle riforme di Basilea III. A questo proposito, il governatore ha spiegato che se durante i primi mesi della pandemia alcuni istituti di credito hanno sperimentato "stress finanziario" con un deterioramento della liquidità del mercato ed un aumento dei costi di finanziamento "nessuna banca internazionale è finora fallita o ha richiesto un significativo finanziamento da parte del settore pubblico". (Spm)