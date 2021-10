Business news: Ucraina, Fmi e autorità raggiungono accordo su prima revisione dell'accordo di stand-by

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un team del Fondo monetario internazionale (Fmi) guidato da Ivanna Vladkova Hollar ha condotto discussioni a distanza con le autorità dell'Ucraina su uno stand-by agreement (strumento di finanziamento dell'Fmi che prevede la fornitura di aiuti ad un Paese membro in difficoltà economiche) dal 21 settembre al 18 ottobre. Al termine delle discussioni, Hollar ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Un team di missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) e le autorità ucraine hanno raggiunto un accordo a livello di personale su una serie aggiornata di politiche economiche, finanziarie e strutturali per aiutare ad affrontare la crisi economica e sanitaria causata dal Covid-19, pur mantenendo stabilità finanziaria, riducendo le vulnerabilità e affrontando i principali ostacoli agli investimenti privati", si legge in un comunicato dell'Fmi. “Mentre la ripresa prende piede, il focus del programma è su come riportare le politiche di bilancio a impostazioni coerenti con la sostenibilità del debito a medio termine, proteggendo nel contempo le persone socialmente vulnerabili, rafforzando l'amministrazione delle entrate e riducendo i rischi fiscali derivanti da operazioni quasi fiscali, anche nel settore energetico", aggiunge l'Fmi. (segue) (Rum)