Business news: Germania, portafogli ordini industria in crescita ad agosto dell'1,7 per cento

- Il portafogli degli ordini ricevuti dall'industria tedesca è aumentato ad agosto scorso dell'1,7 per cento su base mensile, proseguendo la tendenza positiva avviata a giugno del 2020 e raggiungendo il livello più elevato dall'inizio delle rilevazioni nel gennaio del 2015. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, gli ordini si sono sviluppati più velocemente delle vendite negli ultimi mesi. Ad agosto, quando gli ordini in entrata sono diminuiti del 7,7 per cento su base mensile, hanno comunque leggermente superato le vendite, aumentando così il portafogli. In particolare, gli ordini dall'interno della Germania hanno sperimentato un incremento del 2 per cento tra luglio ed agosto, mentre quelli dall'estero sono cresciuti dell'1,6 per cento. Rispetto a febbraio del 2020, l'ultimo mese prima dell'inizio della pandemia di Covid-19 in Germania con l'introduzione delle restrizioni anticontagio, il dato segna un'espansione del 21,7 per cento. (Geb)